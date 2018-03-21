В с. Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа остаются без газоснабжения 8 крышных котельных.

Более 2 тысяч жителей Одесской области все еще остаются без теплоснабжения.Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует svodka.net.

В селе Крыжановка на Одесчине из-за отсутствия лимита газа без газоснабжения остаются 8 крышных котельных обеспечивающих теплоснабжением более 2 тысяч абонентов.

«С 18 марта в с. Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа остаются без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов, только в ЖК «Суворовский» проживает 6 тыс. 500 чел.). Температура воздуха 2 градуса мороза», — говорится в сообщении.

Восстановление газоснабжения запланировано на 21 марта.

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