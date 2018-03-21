Цена на продукты, которые входят в состав «пасхальной корзины» вырастут на 34,2% в сравнению с 2017 годом.

Ориентировочная стоимость такого набора продуктов в начале марта составляла 506 грн, сообщает пресс-служба Института аграрной экономики, информирует svodka.net.

Как отмечает директор института академика НААН Юрий Лупенко, в текущем году традиционные пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 129 грн – то есть на треть (+ 34,2%) – дороже, чем в прошлом году. Тогда минимальный набор продуктов стоил 377 грн.

Стоимость основной составляющей праздничной корзины – пасхи домашней выпечки – составит около 80 грн за 1 килограмм.

В магазинах и супермаркетах готовая пасха обойдется дороже, поскольку ее цена зависит от ингредиентов выпечки и ее отделки.

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Также Лупенко считает, что рост стоимости пасхи обусловлен подорожанием молока, сливочного масла, яиц и изюма и увеличением стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий.

Самыми дорогими составляющими праздничной корзины в 2018 году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 килограмма) – 102 грн (190-216 грн/кг) и буженина (0,5 килограмма) – 94 грн из расчета 177-200 грн/кг.

Отмечается, что в сравнении с 2017 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 38,2%, а домашней колбасы – на 41,7%. Сало (0,5 килограмма) обойдется в 35 гривень из расчета 63-105 гривень за 1 килограмм. По словам директора института, между молочных продуктов больше только придется заплатить за сыр — 118-157 грн/кг и сливочное масло — 111-173 грн/кг.

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Самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 штук) – 27 грн и хрен (250 грамм) – 12 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года – 9-14 гривень. При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими — помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – ее стоимость вырастет до 660 грн, что на 140 грн, или на 26,9% больше стоимости корзины такого же состава в 2017 году.

Кроме того, знаток считает, что такой рост цен обусловлен сравнительно ранней Пасхой, когда цены на сезонные овощи находятся еще на высоком уровне.

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