Утром 21 марта на российско-украинской границе зафиксировано скопление грузовиков, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Из-за сбоя программного обеспечения на границе с Россией временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств, информирует svodka.net.

В связи с этим утром 21 марта на российско-украинской границе зафиксировано скопление грузовиков, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

«По сообщению пограничного представителя РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно прекращен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов. На данное время ограничено движение грузовых транспортных средств, которые направляются транзитом через РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщают в ведомстве, на данный момент на украинском пограничном пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) образовалась очередь из 45 грузовиков, а в пункте пропуска «Катериновка» (Сумская область) — из 35.

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