Глупые часто очень трудолюбивые. А тут ещё и жрать дают за полизать ж..у.

Об этом на своей странице в Facebook написал Айдер Муждабаев.

Я никак не участвовал, не комментировал и не собираюсь комментировать военный переворот и в принципе весь этот круговорот дерьма в нашей политике. , информирует svodka.net.

Я знаю, что есть настоящие люди, настоящая жизнь, настоящие украинцы, крымские татары, настоящие солдаты, патриоты, а ненастоящим заниматься противно, и я не буду.

Полно комментаторов, сторонников/противников — пожалуйста, без меня, а то тут уже просили о комментариях. Нет.

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За этим здоровому человеку можно лишь наблюдать, как за обезьянником в зоопарке, и видя их ужимки, иногда самому пожимать плечами.

Вот, например. Упоротые политтехнологи из ритуального агентства «Алупканаш» переделали один вражеский пиар-ролик на свой лад, и там прямым текстом обругали женщину. Просто назвали её «тупой русской тварью, дурой».

Без затей, как положено у могильщиков, я в молодости общался с могильщиками, грузчиками, их обычаи знаю. Здесь неважно, как эту женщину зовут, не имеет значения. Имеет значение то, что неглупый вроде бы человек за большие, даже за огромные деньги берет на работу очень глупых людей. Настолько глупых, что просто оторопь.

Никогда такого не понимал, не знаю почему, но так происходит. Ну, ок. Минус ещё сколько-то сотых-десятых рейтинга, нанял дураков — получи, ребята каждый день копают всё глубже. Закопать клиента живьём им вполне по силам. Глупые часто очень трудолюбивые. А тут ещё и жрать дают за полизать ж..у.

При таком раскладе их невозможно остановить.

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