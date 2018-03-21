Провинция Идлиб является одной из зон деэскалации, объявленных Россией, Ираном и Турцией в 2017 году.

Российский истребитель нанес авиаудары по лагерю беженцев на юге провинции Идлиб в Сирии, погибли десять мирных жителей, 15 получили ранения, сообщил «Анадолу» 20 марта представитель сирийской оппозиции Абу Раед, информирует svodka.net.

По его словам, самолет Су-24 ВКС России, поднявшийся в воздух с авиабазы Хмеймим, нанес два авиаудара по лагерю беженцев в поселке Хас.

Глава управления гражданской обороны Сирии Мустафа Хадж Юсуф отметил, что авиаудары Россия нанесла в ночное время.

По данным агентства, за последние 10 дней в результате авиаударов в сирийских провинциях Идлиб и Хама погиб 31 человек, 66 мирных жителей получили ранения.

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Провинция Идлиб является одной из зон деэскалации, объявленных Россией, Ираном и Турцией в 2017 году.

24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 25 февраля сообщал, что после принятия резолюции Совбеза ООН не прекратились обстрелы Восточной Гуты, которая также входит в зоны деэскалации.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 6 марта сообщил, что в результате бомбардировок правительственных сил в Восточной Гуте с 18 февраля погибло более 800 мирных жителей.

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