Подозреваемый был убит после того, как он привел в действие взрывное устройство неподалеку от федеральной трассы на севере города.

В ходе полицейской операции в США убит подозреваемый во взрывах в Техасе, об этом сообщают местные СМИ. За три недели в Техасе произошло шесть взрывов, в которых погибло два человека, информирует svodka.net.

Ранее по меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва, прогремевшего на юге Остина, столицы штата Техас.

Как сообщает CBS News, подозреваемый был убит после того, как он привел в действие взрывное устройство неподалеку от федеральной трассы на севере города.

На месте работают сотрудники ФБР.

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