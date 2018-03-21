Слепакову вменяется выступление на открытии ресторана Simfero в Симферополе 17 марта

Российский актер, прежний КВНщик Семен Слепаков попал в базу сайта «Миротворец», информирует svodka.net.

«Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма», — говорится в сообщении.

В частности, Слепакову вменяется выступление на открытии ресторана Simfero в Симферополе 17 марта этого года.

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