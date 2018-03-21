Взрыв прогремел рядом с шиитской святыней.

Террорист подорвал себя рядом с госпиталем Али Абад и Кабульским университетом на западе города, информирует svodka.net.

Район немедленно оцепили полицейские. Рядом с местом взрыва замечены машины скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницу. Пять человек в критическом состоянии.

Исполняющий обязанности начальника полиции Кабула Дауд Амин заявил, что накануне органы правопорядка получили сообщение об атаке в месте проведения религиозного праздника Навруз и услили меры безопасности в этом районе. Однако террорист-смертник привел в действие взрявное устройство между группы людей неподалеку от места празднования.

По информации ТАСС взрыв прогремел рядом с шиитской святыней.

Читайте: В Кабуле произошел новый теракт

Ответсвенность за взрыв на себя взяла террористическая организация «Исламское государство».

Навруз — новый год по солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира