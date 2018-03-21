Советники американского президента рекомендовали ему «не поздравлять» Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает новой встречи с российским лидером Владимиром Путины «в недалеком будущем» для обсуждения «выходящей из-под контроля гонки вооружений», информирует svodka.net.

Об этом, как сообщает Bloomberg, Трамп рассказал после того, как поздравил по телефону своего коллегу с переизбранием. По данным WP, советники американского президента рекомендовали ему «не поздравлять» Путина.

«У нас был очень хороший разговор», — оценил беседу Трамп. Американский президент рассказал коллеге, что он обеспокоен его заявлениями о разработке неуязвимых межконтинентальных баллистических ракет, пишет The New York Times со ссылкой высокопоставленного представителя Белого дома. Издание отмечает, что в презентации Путина, продемонстрированной в ходе его обращения к Федеральному собранию, были кадры, на которых российские ракеты нацелены на Флориду, где Трамп часто отдыхает в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Замечание Путина о снижении темпов гонки вооружений Трамп приветствовал, но напомнил, что оборонный бюджет США составляет $700 млрд. «Мы никогда не позволим никому располагать чем-то даже близким к тому, что есть [на вооружении] у нас», — подчеркнул американский президент.

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