Деловые Сводки
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|Послы Германии, Франции и США отказались прийти в МИД России на встречу по «делу Скрипаля»
|21.03.2018 15:57
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Приглашения МИД рассылал в формате «посол плюс один сотрудник посольства», уточнила она. Решение, кого именно пошлют, принимали дипмиссии.
Послы Германии, США, Франции и Китая не примут участие во встрече в российском МИД по делу об отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее стало известно, что в МИД отказался прийти посол Великобритании Лори Бристоу, информирует svodka.net.
«Посол США в России Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в МИД», — заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон. По ее словам, «посольство США рассматривает возможность участия в данной встрече на рабочем уровне».
Посольство ФРГ будет представлено на мероприятии «на рабочем уровне», посол Рюдигер фон Фрич участвовать в нем не будет, сообщили ТАСС в дипмиссии.
Посол КНР Ли Хуэй на встречу не придет, от дипмисии будет представитель, передает ТАСС. О том, что посол Франции Сильви Берманн не сможет принять участие во встрече, агентству сообщил источник в дипмиссии. «Кто-то от посольства точно будет», — добавил он.
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«Дело не в статусе, а в содержании разговора. Вопросов много, в том числе и у российской стороны», — написала в фейсбуке представитель МИД Мария Захарова. Она уточнила, что делает этот комментарий, так как «уже начались „новости“: не придут, отказались и т. д.».
По ее данным, на утро 21 марта аккредитовались 140 участников встречи, «будет еще больше», «многие послы придут лично». Приглашения МИД рассылал в формате «посол плюс один сотрудник посольства», уточнила она. Решение, кого именно пошлют, принимали дипмиссии.
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Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта. По версии британской полиции, против них использовали нервно-паралитическое вещество. Британское правительство заявило, что это произведенный в СССР яд типа «Новичок», и обвинило Россию в причастности к отравлению. Российский МИД заявил, что отравляющие вещества с названием «Новичок» разрабатывали на Западе.
Франция, США и Германия поддержали в этой ситуации Великобритании. Они назвали атакой на британский суверенитет отравление Скрипаля. В совместном заявлении четыре страны призвали Россию выполнять свои обязанности как члена Совбеза ООН и потребовали предоставить полную информацию о программе «Новичок» Организации по запрещению химического оружия.