В ситуации вокруг Киевэнерго, где 27 апреля заканчивается соглашение аренды между КГГА и ПАО «Киевэнерго», власть города превратилась в заложников своих же политических заявлений. При этом вопрос будущего тепловых сетей все еще отрыт. Об этом Новому времени заявила Вита Струкова, адвокат и член правления ГО «Новая коммунальная Украина».

«Задолго до окончания договора пользования коммунальным имуществом они радостно предвкушали, что наконец-то вернут актив. Некоторые строили целые избирательные кампании на лозунгах: «заберем у Киевэнерго имущество общины». И теперь все с опаской ждут 27 апреля, потому что для кого-то это будет черная пятница».

По словам эксперта, у власти сегодня есть несколько решения проблемы. При этом каждый вариант несет в себе ряд рисков. «Вернув актив под прямое управление, не справится с возникшими трудностями: тариф гарантировано вырастет, сети будут прогнозировано рваться. И отвечать за это будет местная власть. А ведь Киевэнерго долго выполняло роль громоотвода, позволяя городу объяснять проблемы теплоснабжения тем, что оно в чужих частных руках», — отметила Виктория Струкова.

Напомним, «Киевэнерго» эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали. Энергетическому холдингу ДТЭК Рината Ахметова принадлежит 97,4% акций «Киевэнерго». Ранее предполагалось, что коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» возьмет на баланс тепловые сети столицы после расторжения договора столицы с ПАО «Киевэнерго» 27 апреля 2018 года. Однако, в связи со сложностью процедуры передачи имущества и техногенных рисков переходного периода, власти Киева предложили энергохолдингу ДТЭК передать городу акции «Киевэнерго» после выделения из состава компании электрического блока.

Источник: biz.nv.ua

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