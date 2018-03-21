Определенные коррективы сегодня и завтра внесут результаты заседания ФРС США, где аналитики прогнозируют повышения процентной ставки на 0,25%, что традиционно сопровождается валютными ралли на международных рынках.

В среду большинство факторов продолжит работать на гривну и у нее будет возможность продолжить теснить доллар.

Как ни странно, главным препятствием для этого может стать НБУ.

Не работая вчера в более публичном режиме аукциона, тем не менее регулятор выкупил через «запрос лучшего курса» порядка 10 млн долларов по курсу 26,31 гривен. Это замедлило проседание котировок. Если этот сценарий повторится и сегодня — доллар действительно подешевеет только до уровня, желаемого Нацбанком.

Но шанс на дальнейшее укрепление своих позиций сегодня нацвалюта не упустит, ведь на нее работает часть очень весомых факторов. Это и продолжение периода активных бюджетных проплат у клиентов, и неплохие результаты Минфиновского вчерашнего аукциона по размещению ОВГЗ (заплатить за них надо сегодня), и сокращение разницы между наличным и межбанковским валютными курсами. Да и спекулянты, судя по вчерашнему их поведению на межбанке — пока настроены на постепенное падение валютных котировок, хотя и предпочитают работать в основном в режиме «в две стороны».

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Все это психологически поддерживает нацвалюту и создает предпосылки для продолжения тренда на падение стоимости валют.

Определенные коррективы сегодня и завтра внесут результаты заседания ФРС США, где аналитики прогнозируют повышения процентной ставки на 0,25%, что традиционно сопровождается валютными ралли на международных рынках. Особенно в том случае, если прогнозы финансистов не полностью совпадают с оглашенными результатами заседаний.

«Минфин» ожидает в среду объем операций на валютном рынке в пределах до 450 млн долларов при заключении до 650 сделок с продолжением тренда на укрепление гривны. Очень вероятен очередной выход Нацбанка с выкупом излишка валюты на торгах в форме «запроса лучшего курса». Котировки доллара будут находиться в пределах 26,20-26,30 гривен.

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