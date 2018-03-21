До старта президентских выборов в Украине осталось больше года, но потенциальные кандидаты уже начинают свои избирательные кампании.

Так, сегодня во многих областях Украины начала разворачиваться кампания нардепа от партии «Видродження» Виталия Хомутынника.

Его рекламную продукцию одновременно распространяют в Харькове, Николаеве, Черкассах, ряде городов Житомирской, Одесской, Закарпатской, Днепропетровской областей, о чем сообщают местные СМИ.

География распространения агитационных материалов совпадает с избирательными округами народных депутатов, входящих вдепутатскую группу «Видродження», состоящую, преимущественно, из бывших депутатов Партии Регионов.

Об активной рекламной кампании в регионах также сообщает известный блогер Денис Казанский.

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Напомним, что Виталий Хомутынник является народным депутатом Украины последних 3 созывов с 2002 года. Возглавлял молодежное крыло Партии Регионов, голосовал за Диктаторские законы 16 января 2014 г. С 24 февраля 2014 года стал сопредседателем группы Экономическое развитие, с марта 2015 года – сопредседатель депутатской группы «Возрождение».

По мнению наблюдателей, депутатская группа «Видродження», состоящая из 24 нардепов, является ключевым партнером Администрации Президента в обеспечении голосов под необходимыми законопроектами. В обмен на эти голосования, Виталию Хомутыннико дано право неформального «смотрящего» за работой украинской таможни и налоговой.

С деятельностью группы связывают бывшего главу ДФС Романа Насирова.

СМИ не раз фиксировали, как Виталий Хомутынник консультировал бизнесменов по вопросам контрабанды и махинаций с налогами. Он даже консультировал тогдашнего губернатора Одесской области Игоря Палицу по вопросу взяток на местной таможне.

В последнее время СМИ называют Виталия Хомутынника деловым партнером Игоря Коломойского.

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