Деловые Сводки
- В Украине запретили выдавать внутренние паспорта в виде книжки
- Партия «Відродження» начала президентскую кампанию Хомутынника
- Падение доллара зависит от действий НБУ
- ФГИ не имел оснований отменять аукцион по продаже акций «Одессаоблэнерго» и «Сумыоблэнерго» - адвокат
- Кабмин запретил оформлять паспорт гражданина Украины на бланке в форме книжки
|Цена на золото поднимается
|21.03.2018 17:37
|
Сегодня, 21 марта, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вверх.
Сегодня фьючерсный договор за апрель торгуется на отметке 1,315.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за май составила 1,317.8 $/унция, информирует svodka.net.
svodka.net/
Сегодня НБУ опустил цену на желтый металл. Курс равен равен 344807.66 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 108.58 грн. Напомним, что вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 115.45 грн.
В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1394.00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «3/4» — 1221.00 грн (цена покупки банком).
Читайте: На золото надавили
Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что золото в ходе сегодняшних торгов подорожало, а курс доллара снизился, в то время как трейдеры ждут итогов заседания американского Центробанка (ФРС), рассчитывая на сигналы о темпе ужесточения монетарной политики, который может ограничить рост спроса на драгметалл.