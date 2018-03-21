Геологические процессы, происходящие в Восточно-Африканской рифтовой долине, могут в ближайшем будущем привести к катастрофическим последствиям. В этом регионе континент медленно раскалывается на две части, образуя трещины и разломы, угрожающие транспортной и городской инфраструктуре, сообщает издание Indy100.

Как предсказывают ученые, восточная часть Африки окончательно отделится от материка через 3-4 миллиона лет. Связанная с этим процессом деформация земной коры привела к появлению геологического разлома — Великой рифтовой долины, которая протянулась приблизительно на шесть тысяч километров от Ливана до Мозамбика, а также Красного моря. Скорость, с которой две плиты (Нубийская и Сомалийская) отходят друг от друга, составляет 6-7 миллиметров в год. В будущем это место будет затоплено, а Кения превратится в остров, информирует svodka.net.

По словам геолога Дэвида Адеде (David Adede), хотя рифт долгое время оставался тектонически неактивным, в земной коре могут происходить небольшие движения, приводящие к появлению на поверхности зон с большим количеством трещин. При этом обильные дожди ухудшают ситуацию, способствуя появлению других неровностей. Так, 19 марта крупный разлом пересек кенийскую дорогу Mai-Mahiu Narok, которую пришлось безотлагательно исправлять, однако эта временная мера не спасет ее от разрушения.

В будущем ситуация лишь усугубится, предостерег ученый. В результате в регионе разразятся стихийные бедствия, угрожающие жизни людей. Поэтому необходимо составить карту линий разломов, чтобы прогнозировать образование новых трещин и учитывать это при строительстве новых зданий и инженерных сооружений.

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