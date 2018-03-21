В школах Керчи «классный час» сегодня посвящён топ-теме русистов — «Присоединение Крыма к России» и дети, по желанию, составляли проекты и зачитывали их при всём классе, на веселье классному руководителю.

Но что-то пошло не так…, информирует svodka.net.

Девочка, с интонацией, зачитывает свой проект и вот доходит до места:

«…Крым был присоединён незаконно, войска рос федерации захватили здание парламента Крыма…», кл. рук. словом и жестом остановила ученицу.

Другая девочка подготовила проект, который начинался с того, что президент Украины янукович был отстранён от занимаемой должности, после протестов по всей стране…

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И здесь пришлось прервать, и как русистская рука учителя не сопротивлялась, а в дневник была записана благодарность за старание.

Дети составляли проекты, пользуясь помощью интернета. Вот что значит попасть в правильное инфополе.

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