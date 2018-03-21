Адвокат из Крыма Эмиль Курбединов сообщил, что на оккупированном полуострове начались увольнения людей, которые не принимали участие в выборах президента РФ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«Вчера один человек рассказал мне как уволили несколько его знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на «выборы»! Один был маршрутчиком, другой охранником третий еще кем-то, не важно! Когда власть доходит до такого срама — это давно перейденный край здравого смысла! днище…», — сообщил Курбединов.

Ранее жители Крыма рассказали, что были вынуждены принять участие в выборах Путина из-за угрозы доносов и увольнения.

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