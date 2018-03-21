Представители украинского финансового регулятора обнародовали свежие данные.

Валовой внешний долг Украины по состоянию на 1 января нынешнего года составлял 116,578 млрд долларов США, информирует svodka.net.

Соответствующее сообщение в среду, 21 марта, обнародовали представители Национального банка Украины (НБУ).

Согласно обнародованным финансовым регулятором данным, по итогам минувшего год валовой внешний долг Украины вырос на 2,939 млрд долларов США, (+2,6%, по сравнению с итогом позапрошлого года).

Вместе с тем, в IV финансовом квартале прошлого года по сравнению с третьим кварталом валовой внешний долг уменьшился на 771 млн долларов (-0,7%).

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Кроме того, по данным Нацбанка, 1 января 2018 года внешние обязательства государственного сектора составляли 38,886 млрд долларов США, а самого НБУ – 7,438 млрд долларов.

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