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|Опубликовано фото нового Opel Corsa GSi
|21.03.2018 19:52
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Компания Opel рассекретила внешность своего компактного хэтчбека Corsa GSi. По предварительной информации, новинка должна получить серьезные характеристики. Однако информацию о силовом агрегате производитель пока не раскрывает. Об этом пишет Motor1.
В продажу хэтчбек поступит в трехдверном исполнении. Тормозная система будет отличаться от базовой версии Corsa красными суппортами. Среди опций также отмечены 18-дюймовые колесные диски, информирует svodka.net.
Также известно, что салон будет укомплектован спортивными креслами Recaro и новым рулем. Силовой агрегат, вероятно, будет мощнее, нежели у базовой версии хэтчбека.
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