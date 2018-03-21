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С мая 2018 года на всей территории Евросоюза в публичных местах появится бесплатный интернет
21.03.2018 20:00
Европейская комиссия решила обеспечить доступ к бесплатному интернету в публичных местах на всей территории Евросоюза, а также в Норвегии и Исландии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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