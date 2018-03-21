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|В центре Москвы обрушилось здание
|21.03.2018 20:08
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В центре Москвы на Трубной улице обрушилась часть фасада и кровля административного здания. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, есть погибшие и трое пострадавших, эта информация пока не подтверждена, информирует svodka.net.
РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что пострадавших нет.
Площадь обрушения составила 80 квадратных метров. Здание, в котором произошло ЧП, находится на реконструкции. По сведениям «Известий», это школа.
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