В центре Москвы на Трубной улице обрушилась часть фасада и кровля административного здания. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, есть погибшие и трое пострадавших, эта информация пока не подтверждена, информирует svodka.net.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что пострадавших нет.

Площадь обрушения составила 80 квадратных метров. Здание, в котором произошло ЧП, находится на реконструкции. По сведениям «Известий», это школа.

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