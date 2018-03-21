Руководитель компании Twitter Джек Дорси считает, что уже через 10 лет биткоин обойдет по своей важности доллар США и станет наиболее актуальной в мире валютой, которой будут пользоваться миллиарды пользователей. Об этом он заявил в среду, 21 марта, сообщает The Times.

«В конечном итоге мир придет к единой валюте, интернет придет к единой валюте. Я лично считаю, что это будет биткоин», — отметил Дорси, информирует svodka.net.

Несмотря на то, что сейчас биткоин по-прежнему испытывает определенные проблемы, которые, по его словам, мешают ему стать «эффективной валютой», дальнейшие разработки протокола, считает он, непременно приведут к необходимым изменениям.

«Пока он (биткоин) медленный и дорогой, но по мере роста числа пользователей все это пойдет. Есть новые офчейн-технологии, которые делают блокчейн более доступным», — подчеркнул глава соцсети.

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