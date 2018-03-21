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|Картофель, зерно и лук под угрозой: В моде воровство "безликого" груза
|21.03.2018 20:24
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Перевозчики отмечают рост интереса жуликов к так называемым «безликим» грузам — лук, картошка, кукуруза, лес
У аграриев начали воровать зерно, причем целыми машинами. По словам директора группы компаний Prime Дмитрия Лёушкина, преступники проворачивают разные схемы с документами, информирует svodka.net.
«Мы все чаще в последнее время слышим истории, когда воруют зерновые путем замены адресов выгрузки или других махинаций с документами. Груз может просто не доехать до места назначения и потеряться в дороге», — отметил он.
В тоже время знаток заверил, что привычное воровство ходового товара из машин на дорогах постепенно сходит на нет.
«Я имею ввиду те случаи, когда акробаты запрыгивали на едущие машины, разрезали тенты и выбрасывали грузы из фур. В тоже время воры продолжают втихаря сливать солярку у дальнобойщиков. Но это было и будет всегда. А вот что нового, так это мода на воровство так называемых «безликих» грузов: картофеля, лука, пшеницы, кукурузы, рапса, леса и т.д. То есть действительно сырья, которое не маркировано и похоже одно на другое», — заметил Лёушкин.
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Он считает, что переориентация преступного элемента вызвана проблемами со сбытом, которые у него появились в зоне АТО. Чтобы не пострадать от рук мошенников знаток посоветовал пользоваться услугами проверенных компаний.