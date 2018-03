Путин так и остался маленьким человеком, который хочет быть большим парнем, — СМИ «Я столкнулась с Владимиром Путиным в Чили в 2004 году, когда мы оба были в Сантьяго на ежегодной конференции лидеров двадцати одного государства по обе стороны Тихого океана», — вспоминает колумнист The New Yorker Робин Райт. «Что поразило меня — маленькую женщину — так это то, какой он тоже маленький. Наши глаза оказались на одном уровне, и мы быстро обменялись взглядами», — отмечает она. «Этот образ Путина всплывает всякий раз, когда я вижу фотографии, на которых он отслеживает передвижение тигров, плавает в Сибири, выполняет элементы дзюдо, летает на дельтаплане, скачет верхом, обнаженный по пояс, или забивает шайбу. В свои шестьдесят пять низкорослый руководитель самой большой страны мира, охватывающей одиннадцать часовых поясов и простирающейся на два континента, все еще кажется маленьким человеком, помешанным на том, чтобы доказать свое величие — физически и политически, дома и на мировой арене», — говорится в статье, информирует svodka.net. «Так что теперь, когда Путин добился четвертого срока и еще шести лет в должности, возникает вопрос о том, что он планирует далее, чтобы сделать Россию еще сильнее, особенно в ее соперничестве с Западом», — отмечает Райт. Она задается вопросом, станет ли прежний сотрудник КГБ еще агрессивнее в попытках разрушить либеральный западный порядок, доминировавший в мире десятилетиями. «И можно ли его остановить?» — размышляет она. «Он не обязательно советский человек, но он человек холодной войны. И он кагэбэшник, -говорит Нина Хрущева, внучка советского лидера Никиты Хрущева. — И каждый офицер КГБ мечтал прославиться как человек, способный разрушить американскую демократию — или чтобы о нем так думали. Для него этот мировой имидж, вероятно, даже важнее, чем такого рода партнерство или равенство с США». В своем новом докладе Carnegie Endowment for International Peace предупреждает, что путинская Россия теперь «забрасывает гораздо большую сеть и эффективно подрывает возглавляемый США мировой порядок». Читайте: Россия обвинила Великобританию в отравлении Скрипаля «Однако в начале своего четвертого срока Путин может не быть таким сильным, каким кажется, несмотря на то, что на данный момент он доминирует в российской политике почти в течение двух десятилетий», — отмечает Райт. «Американцы обычно представляют себе Путина холодным и расчетливым. Но мы не должны воспринимать эти выборы как то, что Супермен-3 стал Суперменом-4, — говорит экс-посол США в странах бывшего СССР Стивен Сестанович. — Россияне так его не описывают ни в коем случае. Ему трудно принимать решения, он откладывает их и откладывает, а потом принимает их импульсивно. По большей части, личность Путина, которую мы узнали и полюбили, — это изобретение, но довольно хорошее. Он ведет себя с уверенностью летнего практиканта». Послужной список Путина по-прежнему неясен, отмечает автор. «Во внешней политике он совершал некоторые беспрецедентные и смелые поступки, но в целом это обернулось для него тем, что в обычном случае вызвало бы некоторые сомнения», — отмечает Сестанович, указывая на незавершенность и сомнительность исхода военной операции в Сирии и ситуации на Украине и в Европе. Беспорядок в Вашингтоне при президенте Трампе является частичным успехом Кремля, считает Райт. «Путин превзошел самые безумные фантазии в выявлении слабости нашей политической системы и создании хаоса в 2016 году», — полагает прежний посол США в России Билл Бернс. Читайте: Трамп в ярости из-за утечки информации о поздравлении Путина Несмотря на опросы, свидетельствующие о подлинной популярности Путина внутри страны, он уязвим, пишет автор. «Во многом Россия сейчас плывет по течению, — говорит Бернс. — У нее одномерная экономика, перед которой стоят долгосрочные проблемы, и глубоко репрессивная политическая система. Растет проблема коррупции, которую он [Путин] маскирует за счет самоуверенного поведения за рубежом, но оно только усиливает структурные проблемы». «Путина можно остановить, но не так легко, — полагает Сестанович. — Он будет продолжать, пока не столкнется с давлением. Он словно клубок обид. Ему не нравится, когда его не уважают и выставляют вон из клуба». «В конечном итоге, Путин так и остался маленьким человеком, из всех сил старающимся стать большим парнем», — заключает Райт.



