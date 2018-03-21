Страшную находку обнаружили работники коммунальной службы сегодня, 21 марта, в столице на Лесном массиве.

Правоохранители сообщили, найден 3−4-месячный плод. И уже установлена женщина, которая рассказала, что у нее произошел выкидыш и она в шоке выбросила плод в мусор, информирует svodka.net.

Однако точные причины смерти младенца установит экспертиза.

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