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|В мусорном контейнере столицы нашли тело младенца
|21.03.2018 20:56
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Страшную находку обнаружили работники коммунальной службы сегодня, 21 марта, в столице на Лесном массиве.
Правоохранители сообщили, найден 3−4-месячный плод. И уже установлена женщина, которая рассказала, что у нее произошел выкидыш и она в шоке выбросила плод в мусор, информирует svodka.net.
Однако точные причины смерти младенца установит экспертиза.
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