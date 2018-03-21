Деловые Сводки
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|Меркель назвала мир на Донбассе приоритетом нового германского правительства
|21.03.2018 21:04
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Одной из задач нового правительства Германии на международной арене в течение следующих 4 лет будет работа по установлению мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем первом после переизбрания отчете в Бундестаге в среду, сообщает ЕП, информирует svodka.net.
«Работа над выполнением Минских соглашений будет продолжена, чтобы обеспечить восстановление суверенитета Украины и вывести на другой уровень отношения с Украиной», — заявила канцлер. Незаконное нарушение Россией международно признанных границ она назвала одним из огромных вызовов современности.
Вспомнила Меркель и дело о покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля. По ее словам, она «была бы рада», если бы не надо было называть Россию с парламентской трибуны, «но все свидетельствует о том, что Россия стоит за этой атакой».