Европейское энергосообщество обнародовало отчет о независимом аудите решений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В целом работа Регулятора признана прозрачной, однако некоторые решения нуждаются в дополнительном изучении.

«По мнению Секретариата, НКРЭКУ обычно придерживается высоких стандартов прозрачности, и практика публикации регулирующего органа даже опережает соответствующие юридические требования. Отрадно, что все опрошенные лица признали, что регулирующий орган стал намного более прозрачным после принятия Закона о НКРЭКУ», — указывается в отчете.

В тоже время, европейские эксперты подчёркивают, что есть ряд решений Регулятора, которые вызывают дискуссию внутри страны (это касается, в том числе, решения об установлении тарифов на услуги по транспортировке природного газа, RAB-тарифы, формула Цены на уголь и т.д. ). В связи с этим общественно резонансные решения НКРЭКУ пройдут дополнительный анализ и оценку со стороны Европейского энергосообщества.

«Анализ проводится в то время, когда регулирующий орган подвергается серии организационных потрясений и критики его решений. Вместе с этим он должен выполнять обширные новые обязанности по разработке вторичных актов для реформирования рынка электроэнергии и газа. Можно признать, что определенный уровень несогласия между регулирующим органом и регулируемой отраслью вполне типичен. Эта оценка направлена на определение того, насколько недавняя реакция НКРЭКУ на критику является результатом непопулярных, но оправданных рыночных реформ», — указывается в отчете.

Напомним, что 11 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обратилась в Энергетическое общество с предложением провести независимый аудит деятельности НКРЭКУ.

Украина стала членом европейского Энергосообщества в феврале 2011 года.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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