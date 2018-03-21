Негативное влияние Wi-Fi—излучения на здоровье доказано исследованиями. Медики дали несколько советов тем, кто хочет защитить себя от вредного излучения беспроводной сети.

Совет №1, информирует svodka.net.

Не ставьте Wi-Fi-роутер на кухне или в спальне.

Совет №2

Не держите телефон в карманах.

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Совет №3

Если вы беременны, не держите телефон рядом с животом.

Совет №4

Если это вероятно, вместо разговоров по телефону пишите сообщения.

Совет №5

Не используйте беспроводные мониторы в комнате, где есть младенцы, потому что такая аппаратура работает на частоте микроволн.

Совет №6

Перед сном выключите Wi-Fi.

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