Для большинства крымчан беда — это опустевший за время оккупации холодильник, а пустым холодильником сыт не будешь. Те же, у кого холодильник все ещё полон, беду не замечают или обвиняют в ней саму жертву — Украину. Им так спокойней спать!

1. Оккупанты сообщили, что “непришедшие на выборы все равно довольны”, т.к. “люди идут голосовать, когда им что-то не нравится, когда недовольны властью”. То есть, в Крыму недовольны оккупантами нарисованные ими же 71,6%, которые якобы пришли на “выборы”? Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу, информирует svodka.net.

2. Сайт Миротворец сообщил: “К СВЕДЕНИЮ МВД, СБУ и ГПУ. Все члены незаконных избирательных комиссий (включая резервные) в захваченном российскими оккупантами украинском Крыму занесены в Чистилище сайта Миротворец. Всего 17742 особи. Для справки: около 70% из них у нас были и ранее. Теперь есть все”.

3. В крымском селе Почетное учительнице русского языка, крымской татарке Лилии Нурлаевой, грозит увольнение из-за отказа прийти на “выборы” путина. 18 марта директриса местной школы-лицея Елена Братусина в ультимативной форме по телефону требовала от нее явиться на участок, чего крымская татарка не сделала. Теперь директриса ищет формальные причины, чтобы ее уволить. Недавно 62-летняя учительница пережила инсульт и после пережитого стресса жалуется на ухудшение здоровья. Перед “выборами” директриса на собрании объявила, что все должны отчитаться о явке не только за себя, но и за своих родственников: “Вы живете в россии! Вы обязаны прийти голосовать! Вы хотите лишиться работы?!”, — орала пособница оккупантов! По ссылке послушайте аудиозапись:

Читайте: Как противостоять России: Украине дали важный совет

4. Мою маму и её напарницу в Керчи лишили “стимулирующих” в детском садике за то, что не ходили на “выборы”. Так как надо было отчитаться по телефону с “избирательного участка” перед директором, а они не отчитались. Директриса на них сегодня орала, что “они не выполнили её указание!”.

5. Адвокат Эмиль Курбединов сообщил: “Вчера один человек рассказал мне, как уволили несколько его знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на «выборы»! Один был маршрутчиком, другой — охранником, третий — еще кем-то, не важно! Когда власть доходит до такого срама, это давно перейденный край здравого смысла! Днище”.

6. Просто чтобы вы понимали все дно происходящего. Четвёртый день Севастополь стоит на ушах из-за медалей, которые многие не получили, а полученные оказались дешевым фуфлом, да еще и бракованным.

Читайте: Омерзительное послевкусие ликования, - Крымский бандеровец

7. Вату продолжают унижать. Тех, кому не досталось побрякушек на “выборах”, отправляют то ли на Пушкина, то ли на Гоголя, то ли 26-го, то ли 28-го марта. У ваты начались очередные квесты. Тем временем ватные погремушки уже в продаже.

8. Крым.Реалии сделали подборку сообщений с фотографиями из Фейсбука, в которых жители Севастополя радовались полученным медалям, которые выдавали на “выборах” путина в память о “референдуме”, или возмущались, что им не хватило. Я не поленился и посмотрел, откуда будут родом эти твари. Оказалось, что в основном это местные пропагандоны, понаехавшие и те, кто работает на оккупантов (“администрации” и флот), а также давно проживающие в россии (судя по вузам, которые они оканчивали), но на момент “выборов” находились в Севастополе.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

9. Жду встречи на улицах Севастополя с первым дебилом с ленточкой и жестяной медалькой на груди. У ваты наметился шанс градации на просто дебилов и конченых дебилов.

10. Дирижер из Санкт-Петербурга под видом “наблюдателя” из Швеции. Ресторатор из Москвы под видом “наблюдателя” из Афганистана. Фигурант уголовного дела о фальсификации выборов в Германии. Строитель из Норвегии. Аферист и военный пропагандон из Финляндии, которому запрещено преподавание в Хельсинки и въезд в Эстонию. Депутат-сепаратист из Венеции, получивший от оккупантов квартиру… Да, вот такие они — “международные наблюдатели за выборами путина” в Крыму. Подробней прочтите по ссылке .

11. Севастопольские пропагандоны вновь констатировали, что в Крым пришли 90-е, как и обещал Константинов: “В Крым пришли 90-е: банда вымогателей терроризировала жителей Джанкоя. Трое местных жителей вымогали у одного крымчанина 200 тысяч рублей, у другого отобрали автомобиль БМВ за якобы имеющийся долг”. Местные комментируют: “Ну и какие «90-е» могли «прийти» в Джанкой, если троим бычкам в 90-е было 3-5 лет? Просто парни поняли за 4 года, что пришло в Крым, и решили попробовать повторить успех нынешних властителей, воспользовавшись их многолетним опытом”, “По хохлометодичке писал?”, “По Вашему мнению, все российские сериалы снимают по «хохлометодичке»?”.

12. В Крыму за три года финансирование сферы здравоохранения выросло в 2,2 раза, сообщили оккупанты. Местные комментируют: “Видимо, за счёт уменьшения зарплат. И это не сарказм”, “А чё ещё и зарплату платят где-то? Ни разу не видел, если, конечно, не считать те копейки”, “Одна проблема — попасть к врачу, пока ты болеешь, а еще не выздоровел или не умер”, “Ага, и беременные помирают, если без полиса”. После этого комментарии закрыли.

13. Оккупанты поставили очередной диагноз срусской весне: “В Севастополе поставили диагноз демографической ситуации. Демографическую ситуацию, сложившуюся в последние годы, можно охарактеризовать как напряжённую. Смертность превышает рождаемость. Город стареет: количество пенсионеров увеличилось на 56%”. Зато понаехавшие прут! .

14. Сначала зовут варваров, а потом удивляются: “Что делает с городом сейчас власть, для меня непонятно. Я вижу преображение города и почему-то преображается Евпатория не в лучшую сторону. Тотальная обрезка и вырубка деревьев в немногочисленных зеленых зонах — с каких пор это стало нормой? С каких пор мы начали закатывать в бетон и без того жаркий город? Заборы, огораживающие стройки в скверах и парках, стали появляться как грибы после дождя. Сначала сквер им. Гоголя решили застроить. Теперь подобный желтый забор огородил единственный уголок зелени возле вареничной «Победа». Сердце кровью обливается при виде спиленных деревьев, которые еще прошлым летом защищали горожан от солнца. При виде пеньков, которые сегодня оттуда вывозили, у меня только один вопрос — вы с какой планеты прилетели в наш город, варвары? Как у вас, бизнесмены чертовы, поднялась рука на то, что вам по сути не принадлежит? Вы посадили хотя одно деревце в нашем городе? Кому нужны ваши бетонные коробки после того, что вы сделали? Что вы оставите после себя детям? Залитый бетоном город, в котором каждый будет задыхаться?”

15. Ялта. На верхнем въезде в Массандровский парк появился шлагбаум, будка с охранником, биотуалет для него и два прожектора, освещающих подступы. Теперь танки злой НАТЫ не пройдут!

P.S. Сегодня позвонил знакомой. Последний раз с ней общались в 2014 году, когда она мне радостно сообщила, что “мы теперь живем в россии, россия поднимет Крым, Украина для нас ничего не делала”. Тогда мы сильно разругались, на том и разошлись. Она украинка по национальности и разговаривает на суржике. Сегодня решился поздравить её с Днем рождения. Возраст у неё все-таки… Через общих знакомых узнал её номер и набрал. Она подняла трубку и сказала “слухаю”. И я на украинском языке пожелал ей только хорошего. В трубке тишина и всхлипы. Я переспросил, все ли нормально? Она ответила: “Так приємно тебе чути, та ще й українською… Сумую я за Україною. Аж плакати хочеться. Ой, біда-біда. Що ж ми наробили?”. Я с трудом сдержал свою ярость. Ведь для неё беда — это не десятки репрессируемых крымчан, это не тысячи погибших на своей земле украинцев, это не пропавшие без вести, это не миллионы покинувших свои дома граждан нашей страны из-за вторжения россии, это не разрушенные города и судьбы… Для неё беда — это опустевший за время оккупации холодильник, а пустым холодильником сыт не будешь. Те же, у кого холодильник все ещё полон, беду не замечают или обвиняют в ней саму жертву — Украину. Им так спокойней спать!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира