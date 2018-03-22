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|Украина потеряла $100 млрд из-за агрессии России, — Atlantic Council (ВИДЕО)
|22.03.2018 00:21
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Эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд заявил, что экономические потери Украины от агрессии России в Крыму и на Донбассе составили не менее 100 млрд долларов, не учитывая гуманитарные и политические потери от агрессии.
Отмечается, что в своих подсчетах Аслунд опирался на методологию экономиста Томаса Пиккети, который определил, что общая стоимость всех активов европейской страны примерно в четыре раза превышает ее ВВП, информирует svodka.net.
Аннексированный Крым и оккупированная часть Донбасса вместе обеспечивали 14% ВВП Украины. Таким образом, принимая за основу ВВП 2013 года, стоимость утраченных активов в Украине составляет более 100 млрд долларов — примерно 27 млрд потеряно в Крыму и 73 миллиарда — на Донбассе, утверждает ученый.
Крупнейшими потерями в Крыму, по оценкам эксперта, стали нефтегазовые ресурсы. Их запас оценивается в 30-40 млрд долларов.
Потери банковской системы также сравнительно легко оценить — Украина потеряла 1,8 млрд долларов банковских активов в Крыму и 4,4 млрд на Донбассе.
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