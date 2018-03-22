Украине в силу ряда объективных причин не следует беспокоиться о том, что президенты США и России обсуждали «внутриукраинский» кризис.

«Гораздо более показательным является сам факт того, что Трамп поздравил Путина с избранием на пост», — сказал «Обозревателю» российский адвокат Марк Фейгин.

«Это знаковое поведение. Только что отравили Скрипаля, выслали российских дипломатов из Лондона… «Это протокол», — заявляет Белый дом. Ну, знаете, протокол – это такая растяжимая вещь. А чего ж тогда они не поздравляют Ким Чен Ына? Это ведь тоже протокол», — возмутился адвокат, информирует svodka.net.

Вместе с тем он заверил: по большому счету, Трампу нечего обсуждать с Путиным в контексте «внутриукраинской ситуации» — прежде только, по той причине, что такие внешнеполитические решения принимает не президент США, а силовой блок государства, «который действует в совершенно обратном русле».

«Сам Трамп ведь никаких решений по Украине не принимает. Ни санкционных, ни каких-либо иных. Он часто останавливает, тормозит какие-то решения, например, как это было с законом № 3364 «О противодействии противникам Америки через санкций», но принимать какие-то принципиальные решения, грубо говоря, признать Крым российским или что-то в этом роде он не может», — добавил Фейгин.

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Таким образом, «такие обсуждения ни к чему не ведут», — заверил он.

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