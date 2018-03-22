Деловые Сводки
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|Пакет "Скрипаль" движется в правильном направлении: Новости Олега Пономаря
|22.03.2018 07:50
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Четверг. Что можно выделить?
Пакет «Скрипаль» движется в правильном направлении:
Энергонезависимость от РФ:
МВФ оставил две рекомендации:
Курс — на Запад:
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Военный тигр:
Сегодня будет интересно в Раде.