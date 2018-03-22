В этом году Украина получит на 50 миллионов больше, чем в 2017 году

svodka.net/

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки представлен согласованный Сенатом и Палатой представителей закон о бюджетных ассигнованиях на нынешний год. В нем увеличены расходы на поддержку украинцев. Так, объем помощи определен в сумме 620,700 млн долларов. Как сообщили в посольстве Украины в США, по линии Пентагона для предоставления военно-технической помощи будет выделено 200 млн, а это на 50 млн долларов больше ассигнования прошлого года, информирует svodka.net.

Смета помощи по линии Государственного департамента Соединенных Штатов и причастных агентств определили в сумме 420,700 млн дол, что еще на 10 млн больше соответствующих расходов 2017-го года.

Стоит отметить, что не менее 250 миллионов долларов будут выделены на работу фонда по противостоянию влиянию России. Денежные средства, к тому же, пойдут на «программы по укреплению демократии в России».

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Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой, в котором поздравил его с победой на выборах. Кроме того, они обсудил ситуацию в Украине и Сирии. Бывший глава ЦРУ объяснил оттепель в отношениях тем, что у главы Кремля может быть важная информация о главе Белого дома.

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