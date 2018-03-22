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|В Сети одним снимком показали всю суть "молодой республики" ДНР (ФОТО)
|22.03.2018 08:37
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Пользователи интернета активно обсуждают фотографию, демонстрирующую, что представляет собой суть так называемой Донецкой народной республики («ДНР«).
Соответствующий пост размещен на странице Necro Mancer в Twitter, информирует svodka.net.
»В этом вся суть «молодой республики»: камень для мемориала Артёму тоже сп**дили (интересно, кто и сколько на этом наварил?)» — сказано в сообщении.
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