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- Боевики вернулись к подлой тактике 2014 - прячутся за спинами детей
|Боевики вернулись к подлой тактике 2014 - прячутся за спинами детей
|22.03.2018 08:45
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На Донбассе враг вернулся к тактике 2014 года, когда вооруженные боевики прятались за спинами гражданских, сообщает ТСН.
На Приазовье бойцы видели, как пророссийские наемники привезли группу школьников прямо в окопы. Боевики устраивали детям экскурсию, а сами тем временем выгружали боеприпасы, информирует svodka.net.
Днем боевики бегают, копают окопы и прогревают тяжелую технику. А ночью начинают стрелять из только по украинским позициям. Эта война уже давно ведется не по книгам и военным правилам. Враг использует все, что имеет на вооружении, даже то, что запрещено международными конвенциями — от противопехотных мин-лягушек до фосфорных мин.
«Недавно мы видели, что соперник привез детей, дети гуляли по селу, а тем временем соперник спокойно подвозил боеприпасы на свои точки. Это говорит об отсутствии человечности и каких-либо правил ведения войны», — говорит командир бригады ВСУ Дмитрий Делятицкий.