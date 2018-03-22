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Сеть взволновало фото трогательное фото украинских военных с девочкой
22.03.2018 09:39
Сеть взволновало фото трогательное фото украинских военных с девочкой

Пользователей сети взволновало фото, на котором изображены украинские военные с маленькой девочкой, держащей в руках флаг Украины.

Соответствующий снимок опубликовал на странице в Twitter Санек Макеевский, информирует svodka.net.

ОТУ Луганськ. Березень 2018 року pic.twitter.com/EnC4p9tCSS

— Санек Макеевский (@aleksander21966) 20 марта 2018 г.


В комментариях один из пользователей написал, что фото снято в марте этого года в городе Золотое Попаснянского района Луганской области, который находится на линии разграничения.

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Пользователи не смогли пройти мимо трогательного снимка и обсыпали его не менее трогательными комментариями.

«Ради мирного неба над твоей головкой детка мы здесь стоим», «Хорошее фото) Спасибо нашим воинам за нашу защиту, за мир в моем доме!» – пишут они.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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