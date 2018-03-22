Украинская экономика за четыре года потеряла почти $100 млрд из-за аннексии Крыма, а также агрессии России на Донбассе.

Такие расчеты представил в своем докладе старший научный сотрудник Евразийского центра «Атлантического совета» Андерс Аслунд, передает «Укринформ», информирует svodka.net.

«Самое простое и наиболее обобщенное определение убытков, которые понесла Украина, заключается в умножении доли потерянного ВВП Украины на четыре. Донбасс был источником 10% ВВП Украины, а Крым — 3,7%. Международный валютный фонд (МВФ) оценил ВВП Украины в докризисный, 2013 год, на уровне $179,6 млрд. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составила 13,7% с $179,6 млрд, умноженное на четыре, или $98,4 млрд», — подчеркнул он.

По его словам, с начала российской аннексии Украина сразу потеряла государственную собственность, которая включала в себя нефтегазовые холдинги, инфраструктуру, здания, землю и военные объекты.

Наибольшие убытки в Крыму касаются газовых активов, которые охватывали 18 газовых месторождений в Черном море, примерная стоимость которых составляет $40 млрд. В банковском секторе Украина потеряла около $1,8 млрд.»Экономическая и гуманитарная ситуация на Донбассе ужасна и существенно контрастирует с ситуацией в Крыму», — указано в докладе.

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