Аналитики ожидают укрепления курса доллара на мировых рынках, и повышения кредитных ставок по долларовым займам по всему миру.

Поздно вечером 21 марта Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) принял решение о повышении базовой процентной ставки на 0,25% — до 1,5−1,75% годовых, подтвердив тем самым прогнозы аналитиков. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте американского Федрезерва после двухдневного заседания регулятора под руководством нового руководителя Джерома Пауэлла, информирует svodka.net.

«Информация, полученная после встречи Федерального комитета по открытым рынкам в январе, свидетельствует о том, что рынок труда продолжает укрепляться и экономическая активность растет умеренными темпами. Последние данные подтверждают, что темпы роста расходов домохозяйств и основные инвестиции в бизнес уменьшились», — отмечается в сообщении.

Американские функционеры также уточнили, что ФРС продолжит придерживаться инфляционного прогноза на уровне 2%. И планирует до конца 2018 г. еще дважды повышать размер своей базовой ставки, а в 2019-ом — трижды.

Стабильные цены и сокращение безработицы — две ключевые цели финансового регулятора США.

Предыдущий руководитель Федрезерва Джанет Йеллен на последнем заседании не инициировала повышение ставки, оставив выбор новой монетарной политики США уже за своим преемником. В последний раз ФРС поднимал ставку в декабре 2017 г., и на все те же пресловутые 0,25%. С аналогичным шагом она подрастала в марте и июне прошлого года.

Отсюда и прогнозы аналитиков по новому пересмотру ресурсного ценника. На фоне новой ставки они ожидают укрепления курса доллара на мировых рынках, и повышения кредитных ставок по долларовым займам по всему миру.

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