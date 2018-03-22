Деловые Сводки
|На Киевщине задержана банда, вербовавшая детей для забора печени на трансплантацию
|22.03.2018 10:16
|
На Киевщине будут судить преступную группировку, которая вербовала несовершеннолетних для незаконной трансплантации печени.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столичного региона, информирует svodka.net.
В составе группы — трое злоумышленников подыскивали пострадавших через социальные сети. Им обещали хорошие деньги.
Задержали преступников в конце ноября 2017 года во время их очередной попытки вывезти потерпевшую для трансплантации печени в Российскую Федерацию.
Членам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
Читайте: На Киевщине мужчины избили детей в Доме культуры: подробности происшествия