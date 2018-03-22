Уже с 1 января 2019 года в Украине могут запретить продажу моющих средств высоким содержанием фосфатов, а также шампуни и другие средства гигиены, которые содержат анионные ПАВ.

Изменения в законопроект были внесены в Верховную Раду 15 марта. Документом предусмотрен запрет на поставку, производство и продажу в Украине, моющие средства с долей фосфатов свыше 5%, а также содержащие хлор или хлорорганические соединения, информирует svodka.net.

С 2021 года фосфатов в стиральных порошках должно остаться менее 0,2%, а анионных ПАВ — не больше 3% от массы моющего средства. Последние изобилуют в шампунях и гелях для душа, которыми завалены полки супермаркетов.

При этом эксперты-экологи уверены, что проблем с контролем содержания фосфатов в Украине нет.

«Ограничение содержания сульфатов в стиральных порошках прописано в Техническом регламенте моющих средств. В нем же можно установить любые другие меры по допустимому содержанию тех или иных веществ. Кроме того, уже сегодня, по моим оценкам, около 70% порошков в Украине — бесфосфатные», — рассказала президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета» Светлана Берзина.

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По ее словам, наличие фосфатов в порошке никак не отражается на его моющих качествах и даже цене. Поскольку выполняет функции смягчения воды. Потому опасаться подорожания стиральных порошков из-за перехода на бесфосфатные средства не нужно.

Что же касается запрета анионных ПАВ, нынче они являются одним из основных «действующих веществ» современных шампуней, гелей для душа и многих других моющих средств.

По оценкам экспертов, содержание таких веществ в «бытовых» моющих средствах может достигать 10-15%. Причем занижение концентрации резко сказывается на эффективности шампуней. В Украине предлагают ограничить их применение на уровне не более 3% от массы моющего средства.

Органические шампуни дороже своих анионных аналогов и страдают невысокой моющей способностью. К примеру, недорогой бессульфатный шампунь отечественного производства объемом 250 мл стоит 85 грн. При этом люди жалуются, что после его применения приходилось повторять процедуру с другим шампунем.

Также автор законопроекта предлагает предусмотреть и ряд стимулирующих мер. Чтобы производители и потребители сами переходили на безопасную гигиену.

Проект предусматривает возможность внедрения программ льготного кредитования и налогообложения для разработчиков «передовых моющих технологий, которые отвечают европейским стандартам».

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