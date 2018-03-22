Луценко также обратился к Савченко с вопросом, почему она не планировала убийство террористов Донбасса.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и депутат Надежда Савченко сцепились в словесной перепалке во время заседания комитета Верховной Рады, информирует svodka.net.

Генпрокурор в заключительном слове перед голосованием заявил, что Савченко вышла из российской тюрьмы «нашпигованная пропагандой».

В ответ Савченко обвинила его в преступлениях на Майдане.

«Жуйте гранаты», — заявил Луценко.

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Он добавил, что Савченко инкриминируют «умысел, план, подготовку, завоз оружия, вербовку исполнителей…» для свержения конституционного строя Украины.

Луценко также обратился к Савченко с вопросом, почему она не планировала убийство террористов Донбасса.

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«Надя, если вы так хотите закончить эту войну, то надо было взорвать Захарченко, а не Верховную Раду и правительство… Но вы оружие, полученное от террористов, доставили в Киев для расстрела мирных людей из минометов, для уничтожения конституционных органов власти, для создания хаоса и для дальнейшего согласования с террористами их наступления на Донбасс. Вот, почему Янукович затягивает свой процесс… Он за спинами террористов «ДНР» после вами якобы запланированных взрывов в Киеве хотел снова вернуться на свой кровавый трон», — заявил Луценко.

«Дошло бы дело и до Захарченко», — ответила на обвинения Савченко.

Как известно, Савченко принесла на заседание комитета плоды граната.

«Было очень важно вам показать, что вы ходите очень близко возле смерти, вас всех пугает — были ли у меня гранаты или не были в сумочке. Были у меня гранаты», — сказала Савченко.

Она достала пакет и выложила из него на стол два больших красных граната.

22 марта Комитет Рады разрешил арест Савченко.

Ранее Луценко заявил о внесении в Раду представления об аресте Савченко.

Отметим, что в материалах следствия, которые были переданы в Раду, значится следующее: для организации госпереворота Савченко и ее подельники разработали два плана.

Так, кроме того, что ранее озвучил Юрий Луценко, с подрывом здания парламента и убийством депутатов и верхушки власти, мятежниками планировался и ночной захват ВР.

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