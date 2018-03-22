Из-за раскрытия Slingshot США могут потерять доступ к важной долгосрочной операции слежения, а жизни военных могут оказаться под угрозой

Российская компания «Лаборатория Касперского», специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама и хакерских атак раскрыла тайную антитеррористическую программу США, направленную против исламистских террористов, сообщает Times, информирует svodka.net.

Фирму связывают с Кремлем, и недавно в США было принято решение отказаться от ее программных продуктов на правительственных компьютерах. «Лаборатория Касперского» сообщила об обнаруженном ею вредоносном коде Slingshot, который якобы способен получать доступ к роутерам, чтобы следить за активностью пользователей в интернете.

Отмечается, что вредоносная программа была обнаружена в Афганистане, Ираке, Кении, Судане, Сомали, Турции и Йемене.

Фирма призвала пользователей устанавливать свои программные продукты, чтобы находить и удалять этот компьютерный вирус. Однако теперь стало ясно, что Slingshot является частью программы американских военных, которые использовали компьютерный код, чтобы следить за джихадистами, которые пользуются всемирной сетью в интернет-кафе на Ближнем Востоке и в северной части Африки, пишет издание.

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Факто того, что обнаруженная «Лабораторией Касперского» вредоносная программа была частью тайной операции американской армии, скорее только, даст повод для подозрений, что она была раскрыта умышленно. Однако мотивы могут быть не так очевидны, если учесть, что исламисты ведут борьбу и с Россией.

Министерство внутренней безопасности США запретило федеральным агентствам использовать программные продукты «Лаборатории Касперского» в сентябре прошлого года, объяснив это связями между некоторыми представителями компании с российской разведкой и другими правительственными структурами. Дональд Трамп подписал соответствующий приказ в декабре, однако компания сейчас оспаривает его в суде, отмечает газета.

Slingshot используется уже шесть лет. Основная цель вируса — компьютеры в интернет-кафе, которыми, предположительно, пользуются члены запрещенных в России группировок ИГИЛ и «Аль-Каида» для обмена сообщениями, сообщает сайт Cyberscoop со ссылкой на представителей служб национальной безопасности.

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Программный код похож на программу, разработанную агентством национальной безопасности (АНБ). Она упоминалась в документах, которые предал огласке Эдвард Сноуден, рассказавший в 2013 году о масштабной программе слежки в интернете. Предполагается, что за вирусом стоит Совместное командование специальными операциями США, которое тесно связано с ЦРУ и АНБ. В 2011 году морские пехотинцы этого подразделения осуществили операцию по убийству Усамы бин Ладена, напоминает Times.

Сайт Cyberscoop, ссылаясь на источник в разведке, сообщил, что из-за раскрытия Slingshot США могут потерять доступ к важной долгосрочной операции слежения, а жизни военных могут оказаться под угрозой. Американские военные были вынуждены отказаться от некоторых элементов цифровой инфраструктуры, которая использовалась для функционирования операции.

Компания Касперского уже давно находится под подозрением американских и британских властей. В ноябре расследование Times выявило, что по меньшей мере четыре полицейских подразделения в Британии пользовались программными продуктами фирмы.

До этого источники в британском правительстве сообщили Financial Times, что контрразведчиков очень беспокоило то, что более 2 млн клиентов получили от банка Barclays бесплатные копии программ «Лаборатории Касперского». По информации источников, разведслужбы США и Израиля нашли доказательства того, что российская разведка несколько раз привлекала компанию Касперского для добычи важной информации путем взлома, сообщает газета.

Прошлым летом Bloomberg сообщил о слитой в сеть электронной переписке, из которой можно сделать вывод о тесной связи между ФСБ и «Лабораторией Касперского», которая якобы взломала компьютеры антикремлевских хакеров. Компания тогда заявила, что эта информация ошибочна, а утверждения ложны, сообщает Times.

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