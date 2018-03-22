В 2014 году народ на площадь Ленина в Донецке приходилось собирать ему лично, а оказывать вооруженное сопротивление законной власти мало кто хотел.

Создатель террористического батальона «Восток» Александр Ходаковский признал, что так называемая «Русская весна» не имела в 2014 году народной поддержки. Об этом он написал в социальной сети, обвинив жителей Донбасса в пассивности, информирует svodka.net.

«Мы виноваты в том, что война сейчас у наших стен», — патетически восклицает он и поясняет, что народ на площадь Ленина в Донецке приходилось собирать ему лично, а оказывать вооруженное сопротивление законной власти мало кто хотел.

«В марте четырнадцатого на улицах были не сотни (тысяч – «ОстроВ»), а десятки тысяч людей — и это видели в Киеве. Да даже и десятков не было — я принимал участие в организации не одного митинга и помню, сколько людей приходило на площадь. Мы виноваты в том, что наша армия не справлялась с задачами, потому что в нее не торопились идти. Мое самое многочисленное подразделение в Донецке насчитывало только четыре тысячи человек на пике, а таких подразделений было раз, два — и обчелся», — признал боевик.

Александр Ходаковский – прежний сотрудник СБУ, с первых дней российской гибридной войны против Украины изменил присяге и стал одним из лидеров террористов Донбасса. Создал и возглавил батальон «Восток». В настоящее время отодвинут от всех официальных постов в «ДНР». Находится в конфронтации с так называемым «главой республики» Александром Захарченко. Является идеологом присоединения Донбасса к России, однако его подходы к этому вопросу не находят понимания в РФ. Осенью 2017 года заявил о своем желании побороться за должность «главы республики» на «очередных выборах».

Читайте: "Герои русской весны": Ещё четыре года назад Крым был совсем другим, - Крымский бандеровец (ВИДЕО)

Сводка.нет - Новости Украины и Мира