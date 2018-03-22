Акционеры корпорации Tesla проголосовали за 10-летний компенсационный пакет для Илона Маска. Они решили, оставить основателя компании без ежемесячного оклада и перевести на выплату компенсаций в форме акций компании в зависимости от роста ее капитализации.

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Таким образом, в ближайшие 10 лет Маск получит 12 траншей. Каждый транш будет равен 1% от текущего числа акций Tesla, информирует svodka.net.

Такое решение было принято путем голосования на очередном заседании. Добавим, что на решение не повлиял даже тот факт, что в 2017 году компания понесла большие убытки.

За повышение зарплаты Маску проголосовали 73% акционеров. Отметим, что после этой новости акции Tesla подскочили в цене на 3%.

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Согласно решению акционеров, первый транш Маск получит тогда, когда капитализация Tesla превысит $100 млрд. Последующие – после того, как предыдущая сумма увеличится еще на $50 млрд.

Формально, акционеры Tesla в качестве оптимальной зарплаты Маску одобрили $2,6 млрд. До этого времени такую заработную плату не получал ни один менеджер.

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