Наримана Мемедиминова арестовали и отвезли в Управление Федеральной службы безопасности в Симферополе. Обыск в его доме проходил в грубой форме.

В аннексированном Крыму в четверг, 22 марта, силовики пришли с обысками к крымскотатарскому активисту Нариману Мемедиминову. Об этом сообщает правозащитная группа Крымская солидарность, информирует svodka.net.

Отмечается, что в результате обыска активиста арестовали и отвезли в Управление Федеральной службы безопасности в Симферополе.

«Наримана Мемедиминова арестовали и увезли в УФСБ Симферополь. По словам жены, обыск проходил в грубой форме, с нецензурной бранью со стороны силовиков», — говорится в сообщении.

Как сообщили правозащитники, 11 февраля 2016 года в доме Мемедиминова уже был обыск.

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Кроме этого, 13 июля 2017 года Бахчисарайский районный суд рассматривал административное дело против активиста. По информации юриста Лили Гемеджи, активиста привлекали к ответственности за якобы участие в несанкционированном митинге 13 апреля 2017 года возле дома Сейдамета Мустафаева, у которого в тот момент проводился обыск. Тогда в момент обыска собралось большое количество крымских татар, которые пришли поддержать соотечественника, между них был и Мемедиминов. Он освещал ситуацию и вел видеосъемку. Активист был признан виновным решением суда. Его оштрафовали на 10000 рублей.

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