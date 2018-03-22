Как говорится в тексте представления на снятие депутатского иммунитета, Савченко в сговоре с Рубаном и главарями террористической организации «ДНР» Александром Захарченко и Александром Тимофеевым спланировала осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

Генеральная прокуратура обнародовала видеодоказательства по делу Надежды Савченко, информирует svodka.net.

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По словам генпрокурора Юрия Луценко, 28-минутное видео — лишь малая часть доказательств, которые есть у следствия. Общий объем материалов занимает 74 гигабайта и длится около трех суток.

Как сообщали новости дня ранее, Генеральная прокуратура считает депутата Верховной Рады Надежду Савченко и главу ОО «Офицерский корпус» Владимира Рубана соучастниками в попытке свержения власти.

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Как говорится в тексте представления на снятие депутатского иммунитета, Савченко в сговоре с Рубаном и главарями террористической организации «ДНР» Александром Захарченко и Александром Тимофеевым спланировала осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации «ДНР» (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

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Как написал на своей странице в ФБ Тарас Березовец, «если после видео Генпрокурора у депутатов не сработает инстинкт самосохранения, то тут уже ничем не поможешь». «Роль «торпеды» Савченко понятна нашим спецслужбам давно, но в российской разведке сейчас тоже не лучшие профессионалы работают, потому с Савченко и Рубаном все вышло по-дебильному. Что не отменяет факта того, что теракты и убийства готовили по-настоящему. Короче, Верховная Рада должна отбросить любые сантименты и понять, что спецслужбы остановили сценарий убийства десятков депутатов за полшага. И вполне вероятно, что под куполом у Надежды могли быть другие соучастники с депутатскими значками», — считает Березовец.

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