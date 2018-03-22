Хотя допросы по этому делу проходили и раньше, впервые Николя Саркози был арестован в связи с ливийскими обвинениями.

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил сотрудникам французской прокуратуры, что обвинения, выдвинутые против него, делают его жизнь «адом». Саркози цитирует газета Le Figaro, информирует svodka.net.

«Эта клевета превратила мою жизнь в настоящий ад», — сказал Саркози.

Ранее экс-президента Франции освободили из-под ареста после продолжавшегося больше суток допроса. Его обвиняют в том, что во время своей предвыборной кампании в 2007 году он получал финансовую помощь от тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи.

В связи с этими обвинениями экс-президента допрашивали и ранее. Сам 63-летний Саркози категорически их отвергает.

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В 2012 году Николя Саркози попытался вернуться в большую политику, выдвинув свою кандидатуру в президенты, но проиграл социалисту Франсуа Олланду.

Франс пресс со ссылкой на источники в прокуратуре сообщает, что Саркози отпущен на свободу, однако агентству не удалось подтвердить или опровергнуть информацию о том, что подозрения с бывшего президента сняты.

Расследование обвинений в том, что предвыборный штаб Саркози получал финансовую помощь от Каддафи, началось еще в 2013 году.

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Во вторник полиция также допросила Бриса Ортефё — одного из приближенных Саркози и бывшего министра в его правительстве.

В рамках расследования этого дела в Лондоне в январе по подозрению в отмывании денег был арестован прежний советник Саркози Александр Джури, который сейчас пытается избежать экстрадиции во Францию.

Джури, гражданин Швейцарии, отвергает все обвинения в свой адрес, и утверждает, что расследование политически мотивировано, сообщает агентство Рейтер.

Бизнесмена называли посредником в переговорах с ливийскими спонсорами, пишет Le Monde.

Впервые о том, что предвыборный штаб Саркози получал деньги от Каддафи, сообщил франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиэддин. Его слова подтверждают некоторые бывшие высокопоставленные ливийские чиновники.

Французская пресса отмечает, что, хотя допросы по этому делу проходили и раньше, впервые Николя Саркози был арестован в связи с ливийскими обвинениями.

Он был также на непродолжительное время задержан в 2014 году в связи с расследованием нарушений правил финансирования предвыборных кампаний. Это было первым в истории арестом бывшего президента Франции.

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