СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины.

Мандат специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продлили до 31 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter, информирует svodka.net.

«Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада поддержали», – говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. РФ отрицает свою причастность к конфликту.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года.

Читайте: Стороны конфликта преимущественно прекратили обстрелы на Донбассе, - Хуг

Сводка.нет - Новости Украины и Мира