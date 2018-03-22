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|Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили до марта 2019 года
|22.03.2018 14:13
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СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины.
Мандат специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продлили до 31 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter, информирует svodka.net.
«Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада поддержали», – говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. РФ отрицает свою причастность к конфликту.
СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года.
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