Савченко в сопровождении следователя пешком отправилась у зданию управления СБУ.

Внефракционного народного депутата Украины Недежду Савченко задержали правоохранители в кулуарах Верховной Рады, информирует svodka.net.

Трансляцию вел канал «112 Украина».

После того, как нардепы дали согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко, она вышла на улицу, где пообщалась с митингующими, а также с мамой и сестрой Верой.

Депутат передала сестре свою Звезду Героя Украины, после этого вернулась в здание парламента.

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«На основании постановления Верховной Рады от 22 марта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задерживаю вас по подозрению в совершении преступлений, предусмотреных ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, ч. 1 ст. 14, ч.2 ст. 28, ч 1. ст. 109 УКУ, ч.1. ст. 14, ч. 2 ст. 28 ст. 112 Уголовного кодекса, ч. 1. ст. 14, ч. 3 ст. 258 УКУ, а также ч. 1 ст. 258 с пометкой «3» УКУ. Предлагаю вам пройти со мной в управление СБУ в Киеве и Киевской области для составления протокола задержания и применения к вам мер, предусмотренных законодательством Украины», – сказал следователь СБУ Александр Томасяк.

Савченко спросила: «Пешком пройдемся?»

Следователь ответил: «На автомобиле».

«А если пешком прогуляться?» – сказала депутат.

«Ну давайте пешком. Пойдемте», – ответил Томасяк.

После этого Савченко в сопровождении следователя пешком отправилась у зданию управления СБУ.

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