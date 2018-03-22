Отношения между Россией и Великобританией охладели после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери

Кремль назвал отвратительными и оскорбительными заявления министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о том, что Россия использует чемпионат мира по футболу — 2018 как pr-ход в стиле Гитлера и Олимпийских игр 1936 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, информирует svodka.net.

«Путин собирается использовать его [чемпионат мира по футболу], как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 г. Как pr-ход», — сказал депутат от Лейбористской партии Ян Остин на заседании парламентского комитета по международным дедпам.

Британский министр с ним согласился. «Совершенно отвратительное заявление, оно не подобает министру иностранных дел страны, любой страны», — заявил представитель Кремля. По его мнению, подобные заявления «оскорбительны и недопустимы».

Отношения между Россией и Великобританией охладели после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. По мнению Лондона, к отравлению имеет отношение Москва. Российская сторона отрицает все обвинения. Ранее британские власти решили не отправлять в Россию правительственные делегации и представителей королевской семьи на ЧМ-2018.

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